نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب إيران..إسرائيل تعتقل مواطنا أمريكيا قادما من المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) اليوم الخميس اعتقال مواطن يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية قادما من المغرب.

ويتعلق الأمر بالمواطن يعقوب برل (49 عاما)، للاشتباه في قيامه بأنشطة تجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية.

وأفاد بيان مشترك للجهتين بأن "الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الخطيرة والدولية (لاهاف 433)، بالتعاون مع الشاباك، ألقت القبض على المشتبه به لدى وصوله إلى إسرائيل، بعد أن كان قد عاد من الخارج لتنفيذ مهام جمع معلومات عن شخصيات إسرائيلية بارزة بتوجيه من أجهزة المخابرات الإيرانية".

وبحسب التحقيقات، تواصل برل عام 2017، أثناء إقامته في المغرب، مع السفارة الإيرانية في الرباط طالبا اللجوء له ولعائلته، لكن طلبه لم تتم تلبيته. وفي عام 2023، بينما كان لا يزال في المغرب، بدأ يتفاعل مع قنوات إخبارية إيرانية عبر تطبيق "تيليغرام"، وشرع منذ ذلك الحين بنشر مقالات معادية لإسرائيل والصهيونية.

وأشار البيان إلى أن "الاتصال تطور بعد نشره مقالا في يناير 2025 عقب تشييع جنازة الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، حيث تلقى عرض تعاون من عنصر إيراني، وافق عليه فورا". وأضاف أن "برل حاول، قبل عودته إلى إسرائيل، تجنيد أشخاص داخل البلاد وخارجها لجمع معلومات استخبارية لصالح إيران، لكن محاولاته باءت بالفشل، فقرر الحضور بنفسه إلى إسرائيل بتعليمات من مشرفيه الإيرانيين".

ولتحقيق ذلك، قام برل بتجديد جواز سفره الإسرائيلي ودخل البلاد في يوليو 2025، حيث "باشر تنفيذ سلسلة مهام استخباراتية بتوجيه من طهران، شملت جمع ونقل معلومات عن شخصيات إسرائيلية بارزة، من بينهم رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير"، وفق البيان.

كما أفادت الأجهزة الأمنية بأن المشتبه به "صور مواقع وشوارع مختلفة داخل إسرائيل، وتلقى مقابل أنشطته أموالا عبر عملات رقمية". وأكدت أن برل "كان على وعي تام بأنه يعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية، ويعتقد أيديولوجيا بضرورة محاربة إسرائيل والصهيونية، وأن نشاطه يهدف إلى الإضرار بأمن الدولة".

وأضاف البيان أن "النيابة العامة تعتزم تقديم لائحة اتهام رسمية ضد برل أمام المحكمة المركزية في تل أبيب خلال الأيام المقبلة"، معتبرة أن "القضية تمثل مثالا صارخا على الجهود الممنهجة التي تبذلها إيران لتجنيد مواطنين إسرائيليين في الداخل والخارج لجمع معلومات أو تنفيذ عمليات ضد إسرائيل".

يُذكر أن السلطات الإسرائيلية ادعت كشفها خلال الأشهر الماضية عن سلسلة اعتقالات لأشخاص متهمين بالتجسس لصالح إيران، في حين تعلن طهران بين الحين والآخر عن اعتقال أشخاص بتهمة العمل لحساب جهات أجنبية، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويتواصل التبادل المتصاعد للاتهامات بين الطرفين في ظل تصاعد التوتر بينهما، المتأجج بسبب الملف النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديا، بالإضافة إلى الخلافات المتعلقة بالقضية الفلسطينية