عاجل ـ رئيس الوزراء يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره الهولندي ويؤكد الموقف المصري الثابت تجاه فلسطين

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره الهولندي ويؤكد الموقف المصري الثابت تجاه فلسطين

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مكالمة هاتفية مع السيد "ديك سخوف" رئيس وزراء مملكة هولندا، تناولت سبل دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية.

تعزيز التعاون بين مصر وهولندا

أكد رئيسا الوزراء خلال الاتصال ما تشهده العلاقات المصرية الهولندية من زخم على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرين إلى أهمية الارتقاء بمختلف جوانب التعاون في مجالات الصناعة، الزراعة، البنية التحتية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخدمات المالية، والطاقة.

دعوة لزيادة الاستثمارات الهولندية

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لزيادة الاستثمارات الهولندية في مصر، في ظل الجهود الحكومية المستمرة لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، داعيًا إلى تعزيز التواصل المباشر بين القطاع الخاص في البلدين.

المتحف المصري الكبير على أجندة الدعوة

وجه رئيس الوزراء الدعوة لنظيره الهولندي للمشاركة في فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر في الأول من نوفمبر المقبل، باعتباره حدثًا عالميًا يعكس مكانة مصر الحضارية والثقافية.

القضية الفلسطينية في صدارة المباحثات

تطرق الاتصال إلى مستجدات الأوضاع في الإقليم، حيث شدد الدكتور مصطفى مدبولي على الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الذي يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة، مع تمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.