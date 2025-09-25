نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين: أول قرار بشأن الطاقة النووية صدر في الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أول قرار في مجال الطاقة النووية تم اتخاذه في الاتحاد السوفيتي عام 1942 أثناء الحرب الوطنية.

وقال بوتين خلال زيارته للمنتدى النووي العالمي المنعقد في معرض "انجازات الاقتصاد الوطني" (في دي ان خا Ve.De.N.Kha) بموسكو يوم الخميس: "صدر أول قرار في الاتحاد السوفيتي بشأن تطوير الطاقة الذرية في 28 سبتمبر 1942، في أثناء الحرب الوطنية عندما لم تكن معروفة بعد نتائج ما كان ربما أكثر فترات الحرب الوطنية العظمى دراماتيكية".

وأوضح القائد الروسي أن معركة ستالينغراد كانت لا تزال مستمرة في ذلك العام ولم تكن قد انتهت بعد، لكن لجنة الدفاع الحكومية اتخذت قرارا بتنظيم العمل على اليورانيوم.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأولوية بالنسبة لروسيا هي ضمان السلامة النووية لمنشآت الطاقة الذرية، أينما كانت، وقال خلال المنتدى الدولي "أسبوع الذرة": "الأولوية المطلقة بالنسبة لبلدنا هي ضمان السلامة النووية والحماية المادية للمنشآت والمرافق النووية، أينما كانت واقعة هذه المنشآت"، مشيرا إلى أن روسيا مهتمة بخلق ظروف مستقرة وطويلة الأجل للمشاريع في المجال النووي.

وأشار بوتين إلى أن روسيا ستقوم قريبا بإنتاج سلسلة محطات طاقة نووية عائمة، وقال بوتين في المنتدى الدولي: "سأضيف أيضا أننا نطور مشاريع محطات طاقة نووية صغيرة، سواء كانت على اليابسة أو عائمة على سطح الماء. قريبا جدا سنبدأ إنتاجها تسلسليا".

ويُعقد المنتدى الدولي "أسبوع الذرة" في موسكو من 25 إلى 28 سبتمبر، وهو مخصص لقطاع الطاقة الذرية والقطاعات المرتبطة بها، بمناسبة الذكرى الثمانين للصناعة النووية الروسية