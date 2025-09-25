نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يصر على أن توقف تركيا مشترياتها من النفط الروسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان أنه يصر على وقف عمليات شراء تركيا للنفط الروسي وأنه يرغب في مناقشة أنظمة "باتريوت" والمقاتلات "إف-35".

وقال ترامب في لقائه مع أردوغان في البيت الأبيض: "أود منه اليوم (أردوغان) وقف مشتريات النفط الروسي.. سنناقش أيضا توريد أنظمة باتريوت، إنها أفضل الأنظمة. سنناقش هذا، وسنناقش إف-35".

وأعلن الرئيس الأمريكي أنه مستعد لرفع العقوبات عن تركيا "فورا" إذا انتهى لقاؤه المرتقب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض بنجاح.

وقال ترامب ردا على سؤال حول إمكانية رفع العقوبات: "قد يحدث هذا قريبا جدا: إذا سار اللقاء بشكل جيد، فسيكون ذلك على الفور تقريبا".

من جانبه، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في مناقشة تفاصيل توريد المقاتلتين إف-35 وإف-16 لأنقرة.

وكان مصدر دبلوماسي تركي قد أفاد بأنه سيتم خلال اللقاء مناقشة تسوية الوضع في أوكرانيا. ونقلت الصحيفة الموالية للحكومة "ملييت" يوم الخميس دون تحديد مصدر المعلومات القائلة إن ترامب وأردوغان قد يناقشان في واشنطن يوم الخميس الجهود المبذولة لتحقيق وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، ولا سيما مفاوضات موسكو وكييف في إسطنبول