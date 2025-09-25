نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوكاشينكو: سأنقل رسائل معينة من الجانب الأمريكي للرئيس بوتين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه سينقل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل معينة من الجانب الأمريكي.

وسأل الصحفيون الرئيس البيلاروسي على هامش المنتدى الدولي "أسبوع الذرة" عما إذا كان يخطط لنقل أي رسالة من ممثلي الولايات المتحدة إلى نظيره الروسي خلال اللقاء الشخصي.

وقال لوكاشينكو: "سأنقل له غدا كل الرسائل والبلاغات. خصوصا أنها تشكل كتلة كبيرة لمناقشة قضايانا المشتركة. سنناقش هناك بعض المقترحات"، حسبما نقلت وكالة "بيلتا" للأنباء.

وردا على سؤال توضيحي من الصحفيين عما إذا كانت هذه ستكون رسائل من الأمريكيين، قال رئيس الجمهورية البيلوروسية: "ومن الأمريكيين أيضا. تراكم العديد من القضايا. غدا سأستطيع إخباركم بذلك".

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى عن خيبة أمله من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وكان ترامب قد صرح سابقا بأن الاتصالات الشخصية الجيدة مع بوتين لم يكن لها أي تأثير على مسار تسوية النزاع الأوكراني. وقال مرارا وتكرارا في السابق إنه يشعر بالاستياء من نظيره. كما اعترف بأنه شعر بخيبة أمل من قرار روسيا عدم "التوقف" في النزاع الجاري في أوكرانيا.

وقال ترامب خلال لقائه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في معرض حديثه عن الأزمة الأوكرانية: "أشعر بخيبة أمل كبيرة من بوتين".

وكان ترامب قد صرح في سبتمبر بأنه يشعر بأنه ملتزم بمساعدة في وقف النزاع في أوكرانيا، وفي نفس الوقت يشعر بخيبة أمل من استمراره حتى الآن