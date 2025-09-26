نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: أردوغان صارم وشديد الثقة بنفسه ولكني أحبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان بأنه "صارم" و"شديد الثقة بنفسه"، لكنه شدد على أنه رغم ذلك، معجب به.

وقال ترامب خلال اللقاء الثنائي مع الرئيس التركي في البيت الأبيض: "إنه رجل صارم وشديد الثقة بنفسه. كقاعدة عامة، لا أحب الأشخاص الواثقين من أنفسهم إلى هذا الحد، لكنني أعجبت بهذا الرجل دائما".

من جهته، أعرب الرئيس التركي خلال لقائه مع نظيره الأمريكي في البيت الأبيض يوم الخميس عن اعتقاده بأنهما سيتغلبان معا على الصعوبات في المنطقة.

وقال الزعيم التركي في اللقاء، دون أن يوضح ما إذا كان الكلام يتعلق بالأزمة الأوكرانية أم بالوضع في الشرق الأوسط: "أنا أيضا أؤمن بأننا مع ترامب سنتغلب على الصعوبات في المنطقة".

وكان مصدر دبلوماسي تركي قد أفاد بأنه ستتم خلال اللقاء مناقشة تسوية الوضع في أوكرانيا. ونقلت الصحيفة الموالية للحكومة يوم الخميس دون تحديد مصدر المعلومات أن ترامب وأردوغان قد يناقشان في واشنطن يوم الخميس الجهود المبذولة لتحقيق وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، ولا سيما مفاوضات موسكو وكييف في إسطنبول