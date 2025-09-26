نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زاخاروفا: تصريحات ترامب الأخيرة بشأن روسيا "تكتيك للمفاوضات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن التصريحات الحادة التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا تجاه روسيا تمثل "تكتيكا لإدارة المفاوضات".

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع وكالة "تاس": "يبدو لي أن هذا نوع من التكتيك، نوع من الاستراتيجية، نوع من المناورة السياسية لإدارة المفاوضات".

وفي 23 سبتمبر الجاري، أجاب ترامب خلال لقائه مع فلاديمير زيلينسكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإيجاب على سؤال الصحفيين حول ما إذا كان على دول حلف "الناتو" أن تسقط الطائرات الروسية في حالة انتهاك مجالها الجوي.

وعند سؤاله لتوضيح ما إذا كانت الولايات المتحدة "مستعدة لتقديم المساعدة في هذا الشأن" لحلفائها في "الناتو"، أوضح ترامب أن ذلك "يعتمد على الظروف".

ويوم أمس، أعلن الرئيس ترامب أنه لن يستخدم مصطلح "النمر الورقي" مجددا لوصف روسيا. مضيفا خلال اجتماع مع أردوغان: "لن أُطلق على أحد أبدا اسم "النمر الورقي". ولم يدل ترامب بأي توضيحات لهذا التصريح.

يذكر أن ترامب شكك عبر منشور على منصة "تروث سوشال" في قدرات روسيا العسكرية والاقتصادية ووصفها بأنها "نمر من ورق" زاعما أنها "تقاتل بلا هدف" على مدى ثلاث سنوات ونصف في أوكرانيا