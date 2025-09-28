عاجل- «حماس»: المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة.. ولم نتسلم أي مقترحات جديدة من الوسطاء

أحمد جودة - القاهرة - «حماس»: المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة.. ولم نتسلم أي مقترحات جديدة من الوسطاء

«حماس»: المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة.. ولم نتسلم أي مقترحات جديدة من الوسطاء، أصدرت حركة حماس بيانًا صحفيًا أكدت فيه أن مسار المفاوضات متوقف منذ محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت أحد قياداتها مؤخرًا، مشيرة إلى أنها لم تتسلم حتى اللحظة أي مقترحات جديدة من الوسطاء. وأكدت الحركة في بيانها استعدادها لدراسة أي مبادرة أو مقترح يتم طرحه، شرط أن يضمن حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية ويحافظ على ثوابته.

توقف المفاوضات بعد التوتر الأمني

أكدت حماس أن التطورات الأمنية الأخيرة، وخاصة محاولة الاغتيال الفاشلة، أدت إلى تجميد مسار المفاوضات، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد الأخير. وأوضحت أن هذا السلوك يعرقل أي جهود تبذل من أجل التوصل إلى تفاهمات أو حلول إنسانية وسياسية.

موقف الحركة من جهود الوسطاء

شددت الحركة على أنها لم تتلق أي أوراق أو مبادرات جديدة من الوسطاء حتى الآن، لكنها أعلنت بوضوح استعدادها لدراسة أي مقترحات يتم تقديمها بشكل رسمي، مؤكدة أن قبولها أو رفضها مرتبط بمدى تحقيقها لمطالب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

رسالة إلى المجتمع الدولي

طالبت حماس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات المتواصلة، داعية إلى ممارسة الضغط على الاحتلال لوقف التصعيد. كما جددت التأكيد على أن أي عملية تفاوضية مستقبلية يجب أن تنطلق من الثوابت الوطنية الفلسطينية.