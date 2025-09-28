إيران لا ترى جدية أميركية فـي المباحثات النووية .. وتستدعي سفراء

إعادة فرض العقوبات مرجحة بعد رفض مجلس الأمن إرجاءها

طهران ـ وكالات: اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تظهر جدية في المحادثات النووية، بما في ذلك المفاوضات التي سبقت الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وقال للصحفيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة «جدار انعدام الثقة بيننا وبين الأميركيين مرتفع جدا. توصلنا إلى تفاهمات مرات عدة، لكن لم يتم أخذها على محمل الجد من قبل الأميركيين أبدا».

واستدعت إيران سفراءها لدى كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور، بحسب ما أفاد الإعلام الإيراني، بعدما مضت البلدان الثلاثة في آلية تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على الجمهورية الإسلامية.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إنه «بعد التحرّك غير المسؤول للبلدان الأوروبية الثلاثة لإعادة تفعيل قرارات ملغية لمجلس الأمن الدولي، تم استدعاء سفراء إيران لدى كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى طهران للتشاور».

وفي مسعى أخير الجمعة لتجنب إعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية، صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار يهدف إلى تمديد اتفاق العام 2015 المبرم بين إيران والقوى الكبرى، ستة أشهر حتى 18 أبريل 2026. وتنتهي صلاحية الاتفاق الحالي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة في 18 أكتوبر.

إلا أن هذا المشروع الذي تقدمت به الصين وروسيا، رفضه تسعة من أعضاء المجلس الـ15 وأيّده أربعة فقط، بينما امتنع اثنان عن التصويت.

وبنتيجة التصويت، يمضي مجلس الأمن في تفعيل «آلية الزناد» لإعادة فرض عقوباته على طهران، بعدما كان وافق عليها الأسبوع الماضي.

ومن هذا المنطلق باتت إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في حكم المحسومة على الرغم من استئناف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية.

وقالت مندوبة بريطانيا الى الأمم المتحدة باربرا وودوورد إن «عقوبات الأمم المتحدة التي تستهدف الانتشار (النووي) الإيراني، سيعاد فرضها خلال الأسبوع».

وأوضح نظيرها السفير الفرنسي جيروم بونافون «للأسف الشديد، أصرت إيران على رفضها، ولم تقدم أي مبادرات ملموسة ومحددة حقا».