فنزويلا تجري مناورات عسكرية بعد الانتشار العسكري الأميركي قبالة سواحلها

كاركاس ـ ا.ف.ب: أجرت فنزويلا مناورات عسكرية بعد نشر الولايات المتحدة سفنًا حربية قبالة سواحلها، ما أثار مخاوف كراكاس من غزو محتمل. وأرسلت واشنطن سفنًا إلى منطقة البحر الكاريبي بزعم مكافحة تهريب المخدرات، مستهدفة ثلاثة قوارب على الأقل خلال الأسابيع الأخيرة، تقول إنها محملة بالمخدرات من فنزويلا، ما أسفر عن مقتل 14 شخصًا. ونددت كراكاس بالانتشار العسكري الأميركي ووصفته بأنه «تهديد عسكري».

