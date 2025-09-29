نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القبض على العشرات في بريطانيا بسبب دعم منظمة "فلسطين أكشن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت الشرطة البريطانية القبض على 66 شخصا خارج مؤتمر حزب العمال لدعمهم منظمة "فلسطين أكش" بزعم أنها غير القانونية.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن الشرطة القول اليوم الاثنين إنه تم الإفراج لاحقا عن شخصين، ولكن الـ64 الآخرين تم إلقاء القبض عليهم للاشتباه في قيامهم بأنشطة إرهابية وتم وضعهم قيد الاحتجاز.

وتم الإفراج عن جميع المحتجزين، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و83 عاما، بكفالة بعد الاعتقالات التي تمت بالقرب من مؤتمر حزب العمال في وسط مدينة ليفربول مساء أمس الأحد.

وقالت الشرطة في بيان: "أظهر بعض الحاضرين موادا تدعم منظمة فلسطين أكشن، المصنفة على أنها منظمة إرهابية".

وذكرت شرطة لندن في مطلع شهر سبتمبر الحالي، أن هيئة الادعاء الملكية وجهت تهما بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب لـ114 ضد أنصار حركة "فلسطين أكشن".

وأشارت شرطة لندن إلى أن معظم المتهمين يواجهون عقوبة تصل إلى ستة أشهر سَجنًا. وفي الوقت نفسه، أضافت أجهزة إنفاذ القانون أن الأفراد المدانين بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب قد يُرفض توظيفهم أو قبولهم في الجامعات أو دخول أستراليا والولايات المتحدة واليابان ودول الاتحاد الأوروبي.

وأُدرجت حركة "فلسطين أكشن" في قائمة المنظمات المحظورة في بريطانيا باقتراح من وزيرة الداخلية إيفيت كوبر في 5 يوليو الماضي، وقد دعم مبادرتها كلا مجلسي البرلمان. وأصبحت العضوية في هذه المنظمة، والمشاركة في اجتماعاتها، وأي شكل من أشكال دعم أنشطتها جريمة جنائية يعاقب عليها بحد أقصى 14 سنة سجنًا، ومنذ حظر المنظمة، تم اعتقال المئات في احتجاجات داعمة لها في جميع أنحاء البلاد.

يذكر أنه في 20 يونيو الماضي، تسلل نشطاء من "فلسطين أكشن" إلى قاعدة برايز نورتون الجوية في مقاطعة أوكسفوردشير جنوب إنجلترا وألحقوا أضرارا بطائرتي تزويد بالوقود من طراز فوياجر تابعتين للقوات الجوية البريطانية.

وأوضح ممثلو الحركة خلفية أفعالهم بأن لندن هي "شريكة في الإبادة الجماعية في غزة والجرائم الحربية في الشرق الأوسط"، لأنها "تواصل إرسال شحنات عسكرية، واستخدام طائرات استخباراتية في سماء القطاع، وتزويد مقاتلات أمريكية أو إسرائيلية بالوقود".