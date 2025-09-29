نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: السلام سيتحقق في غزة قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلام سيتحقق في غزة قريبًا وذلك قبيل اجتماع حاسم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي ينعقد الآن في البيت الأبيض.

وسيشارك ترامب ونتنياهو في غداء ثنائي عند الظهر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، يعقبه مؤتمر صحفي مشترك.

وقال الرئيس دونالد ترامب قبل الاجتماع إنه متفائل للغاية بإمكانية تحقيق السلام في غزة في وقت قريب.

جاءت تصريحات ترامب بعد تبادل الود مع نتنياهو في الردهة الرئيسية بالبيت الأبيض.

وعندما أعرب ترامب عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة ويضمن إطلاق سراح الأسرى المتبقين، كان نتنياهو يقف "مبتسما".

ولم يجب نتنياهو عندما سئل عما إذا كان موافقا على هذا الاتفاق أم لا.

وتعد هذه الزيارة هي الرابعة التي يقوم بها نتنياهو إلى البيت الأبيض منذ بداية فترة ولاية ترامب الثانية.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، صباح اليوم إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن"، قالت ليفيت: "الرئيس يعلم ويؤمن أن هذه الخطة هي الأفضل التي يمكن للطرفين أن يشاهداها"، مشيرة إلى أن الاتفاق المقترح يتضمن "21 بندا" واصفة إياه بأنه "خطة مفصلة وشاملة"، مؤكدة أن ترامب "عمل عليها بلا كلل".

وأضافت: "الرئيس يدرك أن أي اتفاق جيد يعني أن كلا الطرفين سيغادران بشيء من عدم الرضا، لكننا بحاجة ماسّة إلى إنهاء هذا الصراع"، لافتة إلى أن ترامب "أوضح ذلك بشكل لا لبس فيه".

وردا على سؤال حول ما إذا كان من المتوقع أن يوقع نتنياهو اتفاقا اليوم، تجنّبت ليفيت التأكيد المباشر، لكنها شددت على أن "الرئيس يريد لهذه الخطة أن تكون الأساس"، متابعة: "الرئيس يؤمن بقوة بهذه الخطة، ويريد أن تكون هي الخطة، ويريد أن تنتهي هذه الحرب".