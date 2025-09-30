نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يرفع حالة الجهوزية في خليج إيلات على البحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي عن رفع حالة الجهوزية في خليج إيلات على البحر الأحمر، مشيرا إلى إجراء مناورة متعددة الأذرع زادت من الجاهزية للتعامل مع تهديدات مستقبلية.

وفي التفاصيل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "أجرت الفرقة الإقليمية 80 أمس (الأحد) مناورة متعددة الأذرع مع قوات جبهة البحر الأحمر لسلاح البحرية وسلاح الجو في منطقة مدينة إيلات بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية وقوات أخرى عاملة في المنطقة".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "القوات تمرنت على التعامل العملياتي السريع مع تهديدات مختلفة في المنطقة ومع سيناريوهات قصوى مختلفة، بالتركيز على التعاون الوثيق بين جيش الدفاع والشرطة الإسرائيلية وباقي أجهزة الأمن، وذلك دفاعا عن مدينة إيلات وبلدات إقليم إيلوت وحفاظًا على أمن الزائرين فيها".

وفي كلمة له، قال قائد الفرقة الإقليمية 80 البريغادير يسرائيل فريدلر: "كانت المناورة التي أجريناها ذات أهمية كبيرة لروتين عملنا، حيث اختبرت قدرة التعاون بين الأذرع المختلفة والشرطة الإسرائيلية وباقي قوات الأمن وزادت من جاهزيتنا للتعامل مع تهديدات مستقبلية".

وتابع: "إن الفرقة الإقليمية 80 هي دائما على أهبة الاستعداد للدفاع عن مدينة إيلات وإقليم إيلوت وسكانها، وتستمر في التدريبات الرامية إلى التحسب لأي سيناريو".

وصرح قائد جبهة البحر الأحمر بالقول: "اليوم أجرينا مناورة تهدف إلى زيادة دقة نقاط الترابط بين الأذرع المختلفة دفاعا عن مدينة إيلات والمنطقة وتعزيز التعاون بين قوات الأمن المختلفة العاملة معا. وألقت المناورة الضوء على نقاط القوة النسبية لكل من الأذرع المختلفة. تبقى جبهة البحر الأحمر على أهبة الاستعداد والجاهزية لمواصلة الدفاع عن مدينة إيلات وسكانها من تهديدات في البحر وقادمة من البحر".

ويأتي ذلك في ضوء الهجمات الحوثية التي ما زالت تستهدف إسرائيل، دعما لغزة ولرفع الحصار عنها، حيث أن طائرة مسيرة أطلقت من اليمن يوم الأحد 7 سبتمبر، أصابت قاعة المسافرين في مطار رامون بالنقب.

كما يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات العربية الإسرائيلية توترا كبيرا إثر هجوم إسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، استهدف قيادات في حركة "حماس".