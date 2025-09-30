نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- المملكة العربية السعودية تستضيف معرض The Real Estate Expo تحت شعار "مصر دار واستثمار" بمدينة الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - المملكة العربية السعودية تستضيف معرض The Real Estate Expo تحت شعار "مصر دار واستثمار" بمدينة الرياض

رعاية حكومية مصرية رفيعة المستوى

تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وترعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المعرض بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع تصدير العقار المصري.

موعد ومكان إقامة المعرض

تنطلق فعاليات معرض The Real Estate Expo خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر في العاصمة السعودية الرياض بفندق كراون بلازا، تحت شعار "مصر دار واستثمار"، وذلك بحضور الهيئات الدبلوماسية المختصة وبمشاركة نخبة من كبرى الشركات العقارية المصرية.

شراكات تنظيمية ودعم رسمي

كما تم اعتماد شركة مصر للطيران لتكون الناقل الرسمي للمعرض.

ويقام المعرض بتنظيم من TN Events إحدى شركات مجموعة طارق نور، وشركة POD إحدى شركات المتحدة للخدمات الإعلامية، ليشكل منصة استراتيجية للترويج للعقار المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المستثمرين السعوديين والعرب، خاصة في ظل النمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري المصري وقدرته المتزايدة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

مشاركة قوية من كبرى الشركات العقارية

ويشهد الحدث مشاركة كبرى الأسماء في السوق العقاري المصري، حيث سيتم عرض أحدث المشروعات السكنية والعمرانية والسياحية التي تعكس الطفرة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة. كما يمثل المعرض فرصة لتعزيز التعاون والتبادل التجاري بين مصر والسعودية، وترسيخ متانة العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال إتاحة المجال لعقد شراكات جديدة بين المطورين العقاريين المصريين والمستثمرين السعوديين.

خطوة لتعزيز مكانة مصر في أسواق العقار العالمية

ولا يقتصر دور The Real Estate Expo على الترويج للمشروعات العقارية فحسب، بل يعد خطوة مهمة نحو تشجيع تصدير العقار المصري إلى الخارج وزيادة تدفقات الاستثمارات، بما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصري ودفع عجلة الإنتاج، فضلًا عن كونه رسالة قوية تؤكد على رفع راية اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية وإبراز مكانتها المستحقة في أسواق العقارات العالمية.