نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بلومبرغ": مشروع "جدار المسيرات" الأوروبي مهدد بأن يولد ميتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت "بلومبرغ" إلى أن تنفيذ خطة الاتحاد الأوروبي لـ "جدار المسيرات" على حدوده سيستغرق سنوات، مشككة في جدوى هذه الخطة وإمكانية تطبيقها.

وذكرت الوكالة في تقرير: "من المتوقع أن يقوم قادة الاتحاد الأوروبي، الذين سيجتمعون بشكل غير رسمي الأربعاء في كوبنهاغن، بتقديم خطة.. (لإنشاء "جدار الطائرات المسيرة")، لكن التعقيد والتكاليف المطلوبة ستؤخر على الأرجح تنفيذها لسنوات طويلة".

تحديات التمويل

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن دول الاتحاد الأوروبي لم يتبق لديها سوى شهرين فقط لتقديم مشاريع يتم تمويلها من صندوق التكامل البالغ قيمته 150 مليار يورو، كما أنه لم يتم تخصيص أي تمويل آخر حتى بداية العمل بالميزانية الجديدة في عام 2028.

خلفية المبادرة

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت في 18 سبتمبر أن مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس سيناقش مع القيادة العسكرية للاتحاد الأوروبي إنشاء "جدار طائرات مسيرة" على طول الحدود الشرقية للتكتل.

وفي يوم الاثنين، ذكرت البوابة السلوفاكية "برافدا" نقلا عن صحيفة "بوليتيكو" أن سبع دول أوروبية، وممثلين عن أوكرانيا والمفوضية الأوروبية، سيناقشون يوم الجمعة تسريع إنشاء ما يسمى بـ "جدار الطائرات المسيرة" على طول الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.

الموقف الروسي

من جهته، صرح فلاديسلاف ماسلينيكوف، مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية، في حديث لوكالة "نوفوستي"، بأنه لا يوجد حتى الآن فهم واضح بشأن معايير "جدار الطائرات المسيرة" الذي يتم مناقشته في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن "الهستيريا" حول اختراق طائرات مسيرة معينة لأراضي التكتل تُثار فقط لتبرير الإنفاق على التسلح