نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الباكستاني يكشف مفاجأة بشأن خطة ترامب حول غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر وزير الخارجية الباكستاني مفاجة بشأن خطة ترامب من أجل إنهاء الحرب في غزة، قال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، يوم الثلاثاء، إن الخطة الأمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة والمكونة من 20 بندًا، "ليست وثيقتنا".

وزير الخارجية الباكستاني: وثيقة ترامب لا تعكس ما طرحته إسلام آباد

وأكد إسحاق دار في مؤتمر صحفي بالعاصمة إسلام آباد: "هذه ليست وثيقتنا، التي كنا قد أرسلناها لهم. هناك بعض النقاط الأساسية التي نرغب في تضمينها... وإذا لم تُغطَّ، فسوف يتم تضمينها". مضيفا أن "الأولويات العاجلة للخطة تتمثل في ضمان وقف إطلاق النار، و"وقف نزيف الدم، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية، وإنهاء التهجير القسري".

وأشار الوزير إلى أن إعلان ترامب ينبغي النظر إليه على أنه "إعلان من جانبهم هم"، مؤكدًا أن باكستان قدمت مقترحاتها الخاصة، وأن الوثيقة التي ظهرت لا تعكس بالكامل ما طرحته إسلام آباد.

وتأتي تصريحات دار في وقت تتزايد فيه التساؤلات الإقليمية حول جدوى الخطة الأميركية وقدرتها على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وسط تشكك بعض الدول في مدى حيادها ومطابقتها للمصالح الإنسانية.