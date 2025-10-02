نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعما لخالد العناني في ترشيحه لليونسكو.. وزير الخارجية يتوجه إلى باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتصالًا بقيادة وزارة الخارجية جهود حملة ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى باريس اليوم ٢ أكتوبر ٢٠٢٥، لدعم جهود حملة الترشيح، حيث يعقد المجلس التنفيذي للمنظمة الانتخابات يوم الاثنين ٦ أكتوبر.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية خلال الزيارة عدد من اللقاءات مع المسئولين الفرنسيين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حيال عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.