نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- جيش الاحتلال يحذر سكان غزة: المدينة مازالت منطقة قتال خطيرة ولا عودة إلى الشمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان قطاع غزة من العودة إلى المناطق الشمالية، مؤكدًا أن المنطقة الواقعة شمال وادي غزة مازالت تعتبر منطقة قتال خطيرة، وأن البقاء فيها يشكّل خطرًا كبيرًا على حياتهم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان صباح اليوم السبت، إن "قوات جيش الدفاع لا تزال تُطوّق مدينة غزة"، محذرًا من محاولة العودة إليها، وداعيًا السكان إلى استخدام شارع الرشيد المفتوح للانتقال نحو الجنوب حفاظًا على سلامتهم.

وأشار البيان إلى أن رئيس أركان الاحتلال عقد تقييمًا خاصًا للوضع الميداني بمشاركة عدد من القيادات العسكرية البارزة، من بينهم نائب رئيس الأركان، ورئيس هيئة العمليات، ورئيس هيئة الاستخبارات، وقائد القيادة الجنوبية.

وأوضح الجيش أن الاجتماع جاء في ضوء التوجيهات الصادرة من المستوى السياسي، حيث تم رفع الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاق سراح المختطفين.

وأكد رئيس الأركان أن "أمن القوات الإسرائيلية يأتي في مقدمة الأولويات"، مشددًا على ضرورة التحلي باليقظة والاستعداد الكامل للتعامل مع أي تهديد محتمل.

وفي المقابل، أعلنت حركة حماس موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل المقترحة في خطة ترامب، مع استعدادها للدخول في مفاوضات عاجلة عبر الوسطاء لبحث التفاصيل.

ولاقت المبادرة ترحيبًا من عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية، التي أشادت بخطوة حماس واعتبرتها فرصة حقيقية لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة وبدء مسار جديد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.