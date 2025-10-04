عاجل- ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى إلى 67 ألف شهيد

أحمد جودة - القاهرة - 66 شهيدًا جديدًا فى غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة فى غزة، اليوم السبت، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 66 شهيدًا و265 مصابًا جراء استمرار العدوان الإسرائيلى، مشيرة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.

ووفقًا لبيان الوزارة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 67،074 شهيدًا و169،430 مصابًا، بينما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13،486 شهيدًا و57،389 مصابًا، مع إضافة 720 شهيدًا ممن اكتملت بياناتهم واعتمدتهم اللجنة القضائية المختصة بملف المفقودين.

كما أوضحت الوزارة أن 6 شهداء و40 مصابًا وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية من بين العاملين في قوافل المساعدات الإنسانية، ليصل إجمالي شهداء “لقمة العيش” إلى 2،603 شهيد وأكثر من 19،094 مصابًا.

وسجّلت الوزارة أيضًا وفاة طفلين نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال اليوم الماضي، لترتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 459 شهيدًا، بينهم 154 طفلًا، مشيرة إلى أنه منذ إعلان منظمة IPC عن حالة المجاعة في غزة، تم تسجيل 181 حالة وفاة بسبب الجوع، من بينهم 39 طفلًا.