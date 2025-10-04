نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام عبري: مبعوثا ترامب ويتكوف وكوشنر يصلان مصر اليوم لمفاوضات إنهاء حرب غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل الإعلام العبرية بأن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيتوجهان إلى مصر اليوم، للمشاركة في مفاوضات تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على خطة إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأوضح مسؤول بالبيت الأبيض للقناة الـ12 العبرية أن الاجتماعات ستتناول تفاصيل إطلاق سراح الرهائن ومناقشة خطوات تحقيق السلام الدائم في غزة.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود مصرية متواصلة لإنهاء الحرب، ومن المتوقع أن تستضيف القاهرة وفودًا تشمل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر.

ويجري الوسطاء مشاورات واتصالات مكثفة لتحديد توقيت البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، والتي تتضمن وقف كافة العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل حركة الطيران الإسرائيلي، وانسحاب الجيش من التجمعات السكنية، لتمكين الفصائل الفلسطينية من إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

وذكرت المصادر الإعلامية أن حركة حماس أبدت موافقة مبدئية على خطة ترامب، بعد مشاورات داخلية واسعة، حرصًا على وقف العدوان الإسرائيلي وتأمين الإفراج عن الرهائن الأحياء والأموات.