نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اليماحي" يتوجه على رأس وفد برلماني إلى جمهورية تشاد للمشاركة في جلسة البرلمان الدولي للتسامح والسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتوجه معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي على رأس وفد برلماني إلى العاصمة إنجامينا بجمهورية تشاد للمشاركة في أعمال الجلسة العامة الثالثة عشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، والمقرر عقدها خلال الفترة من 6 إلى 7 أكتوبر 2025م، وذلك تلبيةً للدعوة المشتركة الموجهة من رئيسي المجلس العالمي للتسامح والسلام والبرلمان الدولي للتسامح والسلام.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص البرلمان العربي على تعزيز الحوار البرلماني الدولي، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات على هامش أعمال الجلسة.

ومن المقرر أن يكون لرئيس البرلمان العربي كلمة رئيسية في الجلسة الافتتاحية لأعمال هذه الجلسة، تتضمن رؤية البرلمان العربي تجاه تعزيز قيم التعايش والتسامح، إضافة إلى التأكيد على ثوابت موقفه بشأن التطورات الجارية في المنطقة، وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. كما ستكون هناك بعض اللقاءات الثنائية على هامش المشاركة في تلك الجلسة.