إعلام إسرائيلي عن نتنياهو: لن تسيطر السلطة الفلسطينية على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب

أحمد جودة - القاهرة - أفاد إعلام إسرائيلي، نقلا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه لن تسيطر السلطة الفلسطينية على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".