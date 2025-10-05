الولايات المتحدة تعلن مقتل 4 فـي ضربة جديدة على قارب يشتبه بتهريبه المخدرات

واشنطن ـ ا.ف.ب: نفذّت القوات الأميركية ضربة على قارب يشتبه بتهريبه المخدرات قبالة سواحل فنزويلا ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وفق ما أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث. وقال هيجسيث على منصة إكس «قتل أربعة مهربي مخدرات إرهابيين على متن القارب في الضربة» التي «نفذت في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا بينما كان المركب ينقل كميات كبيرة من المخدرات باتجاه أميركا لتسميم شعبنا».

وأوضح أن الرئيس الأميركي أعطى الأمر بشن الضربة.

وأضاف هيجسيث «ستستمر هذه الضربات حتى تنتهي الهجمات على الشعب الأميركي».

وبذلك، يصل عدد قتلى الضربات الأميركية الأربع على المراكب التي تقول واشنطن إنها تهرب المخدرات إلى 21 شخصا.

وأتت هذه الضربة بعد إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة منخرطة في «صراع مسلح» مع عصابات المخدرات.

ويقول خبراء قانونيون إن استخدام القوة العسكرية ضد أشخاص يشتبه في تهريبهم المخدرات بعيدا عن الحدود الأميركية وإعلان صراع مسلح، أمر غير قانوني.

وفي إشعار أرسل إلى الكونجرس وحصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه الخميس، قدّمت إدارة ترامب تبريرا قانونيا لثلاث ضربات سابقة على الأقل.