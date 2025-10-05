اليابان: الحزب الحاكم يختار زعيمة له

طوكيو ـ د.ب.أ: انتخب الحزب الحاكم في اليابان ساناي تاكايتشي زعيمة جديدة له، ومن المحتمل أن تصبح تاكايتشي أول امرأة تتولي منصب رئيس الوزراء. وتغلبت تاكايتشي على وزير الزراعة شينجيرو كوازومي، ابن رئيس الوزراء الأسبق الشهير جونيتشيرو كوازومي، فى انتخابات إعادة فى تصويت داخلي بالحزب الديمقراطي الليبيرالي. وفي بلد، يصنف دوليا في مرتبة متدنية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، حققت تاكايتشي إنجازا تاريخيا كأول زعيمة للحزب الديمقراطي الليبرالي المحافظ في اليابان، الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة. وهي من أكثر الأعضاء محافظة في الحزب الذي يهيمن عليه الرجال. وتحل تاكايتشي محل رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، في الوقت الذي يأمل فيه الحزب لاستعادة الدعم الشعبي والبقاء في السلطة بعد خسائر انتخابية واسعة. ودعت تاكايتشي وهي عازفة طبول في فرقة موسيقي الهيفي ميتال وكانت تهوى ركوب الدراجات النارية عندما كانت طالبة، إلى تقوية الجيش والمزيد من الإنفاق المالي من أجل النمو وتشجيع الدمج النووي والأمن السيبراني وسياسات أكثر صرامة بشأن الهجرة. وتعهدت بزيادة عدد الوزيرات في حكومتها بشكل كبير.

