نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أردوغان: تركيا ستبدأ قريبا جدا توليد الكهرباء من محطة "أكويو" النووية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستشرع "قريبا جدا" في توليد الطاقة الكهربائية من محطة "أكويو" للطاقة النووية.

وجاء تصريح الرئيس التركي في كلمة خلال منتدى ومعرض كفاءة الطاقة باسطنبول اليوم الاثنين، ويمثل إنتاج الطاقة الكهربائية من المحطة خطوة تاريخية في قطاع الطاقة التركي.

كما أشار إلى أن تركيا تمتلك مشاريع أخرى لمحطات الطاقة النووية بالإضافة إلى "أكويو"، والمناقشات جارية بشأنها.

وتبنى محطة "أكويو" في مقاطعة مرسين التركية، وتنفذ المشروع شركة "روساتوم" الروسية، وتعد "أكويو" أول محطة للطاقة النووية في تركيا، وستتكون من أربع وحدات للطاقة بمفاعلات روسية من نوع VVER-1200 من الجيل 3+، بقدرة 1200 ميغاواط لكل منها.

ومن المخطط أن تنتج المحطة بعد التشغيل نحو 35 مليار كيلوواط ساعة سنويا، وستغطي المحطة ما يصل إلى 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء.

وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأنه من المتوقع تشغيل أول وحدة طاقة في محطة أكويو للطاقة النووية بتركيا خلال عام