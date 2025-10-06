نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى حرب أكتوبر المجيدة.. المصريون يلقنون "أدرعي" درسًا قاسيًا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - لقن المصريون المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين الموافق السادس من أكتوبر وهي الذكرى الـ52 لحرب أكتوبر المجيدة درسا قاسيا وذلك في أعقاب منشور قام بنشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والذي استفز فيه المصريين.

وكتب أدرعي في منشوره على فيسبوك: "السادس_من_أكتوبر: الحرب التي بدأت بمفاجاة كبيرة وانتهت بنصر عسكري إسرائيلي وفتحت أبواب السلام

في مثل هذا اليوم، في السادس من أكتوبر 1973 اندلعت نيران حرب يوم الغفران. إسرائيل بوغتت في أقدس أيامها، يوم الغفران، وشهدت مفاجأة كبرى. لقد حقق الجيشان المصري والسوري الانجازات الميدانية المهمة في مراحل الحرب الأولى حيث عبر الجيش المصري #قناة_السويس وانتشر على امتداد ضفتها الشرقية بينما اخترقت القوات السورية #الجولان لكن بعد عدة أيام قلبت إسرائيل الأمور رأسًا على عقب حيث وصل جيش الدفاع إلى الضفة الغربية من قناة السويس على بعد 100 كلم عن #القاهرة بينما كانت #دمشق في مرمى المدفعية الإسرائيلية. وافقت بعدها مصر وسوريا على وقف اطلاق نار ووقعت اتفاقات لفض الاشتباك.

وضعت هذه الحرب حدًا للحروب بين إسرائيل ومصر وفتحت باب السلام في المنطقة مع توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل وأعظم دولة عربية".

فيما علق عليه بعض المصريين: "زور التاريخ للإسرائيليين لكنا احنا عارفين التاريخ الصح".

وعلقت أخرى: "يا افيخاي النصر مش بس بالمسافة على الخريطة ولا بمناورات السياسة النصر إن جيش مهزوم سنة 67 رجع بعد ست سنين وعبر أعقد خط دفاعي في العالم(علي حد وصفكم ) وأثبت إن الأرض ما بتتسابش

السادس من أكتوبر شهادة إن العدو(اللي هو انتو يعني ) مش أسطورة وإن الدم العربي قادر يغير التاريخ

أما انك تحاول تلمع الهزيمة بالنهاية السياسية فدا اعتراف بكسر غرور كيانكم المحتل".

فيما نشر البعض صور الأسرى الإسرائيليين وهم يرتدون البيجامات الكستور وهم منهزمين.

