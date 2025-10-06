نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوليتيكو: استقالة ليكورنو تعمق أزمات ماكرون في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة Politico أن استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو وحكومته، والتي تسببت في انهيار اليورو، أدت إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد.

وتعتقد الصحيفة أن هذا التطور في الحياة السياسية الفرنسية، سيغرق الرئيس إيمانويل ماكرون في حالة من الفوضى.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن ماكرون قام بتعيين ليكورنو في منصب رئيس الوزراء قبل شهر واحد فقط.

وقالت الصحيفة: "إن استقالة ليكورنو من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي المنتشرة بالفعل في فرنسا، ومن المرجح أن تزيد الضغوط على الرئيس ماكرون".

وكان قصر الإليزيه قد أعلن اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو قدم استقالته، وقد قبلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واستقال ليكورنو، سابع رئيس وزراء في عهد الرئيس ماكرون، بعد ساعات من تعيين حكومته المليئة بالوجوه المألوفة إلى حد كبير، بعد فشله في انتشال البلاد من أزمة سياسية.

وواجه ليكورنو، الذي عين قبل أقل من شهر، انتقادات لاذعة من معسكره ومن المعارضة بعد الكشف حكومته، حيث أثارت عودة وزير الاقتصاد السابق برونو لومير إلى منصب وزير الدفاع غضب حزب الجمهوريين المحافظين، كما انتقد آخرون التشكيلة الحكومية برمتها لعدم تجديدها، إذ كان 12 وزيرا من أصل 18 قد خدموا بالفعل في عهد سلفه فرانسوا بايرو قبل سحب التقة منه في الثامن من سبتمبر الماضي.

وباستقالته اليوم الاثنين، أصبح ليكورنو أقصر رئيس وزراء في فرنسا خدمة منذ العام 1958