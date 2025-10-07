نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- جوتيريش يدعو لوقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب لإنهاء الصراع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على المدنيين في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة اغتنام الفرصة التي تتيحها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع المأساوي في المنطقة، وذلك في الذكرى الثانية لهجمات السابع من أكتوبر 2023.

وقال جوتيريش، في بيان صادر عن مركز إعلام الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن على جميع الأطراف إنهاء الأعمال العدائية فورًا والإفراج عن جميع الرهائن دون قيد أو شرط، مؤكدًا أن العالم بحاجة إلى “اختيار الأمل بعد عامين من الصدمة والمعاناة”.

وأضاف الأمين العام أن المقترح الأخير للرئيس ترامب يمثل “فرصة يجب اغتنامها لإنهاء هذا الصراع المأساوي”، مشيرًا إلى أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وبدء عملية سياسية ذات مصداقية تمهّد الطريق إلى سلام عادل ودائم، مع التشديد على احترام القانون الدولي الإنساني.

وأكد جوتيريش التزام الأمم المتحدة الثابت بدعم جهود السلام، مضيفًا: “في هذه الذكرى المؤلمة، دعونا نكرّم ذكرى جميع الضحايا بالعمل من أجل السبيل الوحيد للمضي قدمًا: سلام عادل ودائم يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون وجميع شعوب المنطقة جنبًا إلى جنب في أمن وكرامة واحترام متبادل”.