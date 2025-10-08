نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس: تبادل كشوفات الأسرى خلال مفاوضات شرم الشيخ.. وتفاؤل بإنهاء الحرب في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن وفد الحركة أبدى إيجابية ومسؤولية عالية خلال مفاوضات شرم الشيخ، بهدف تحقيق التقدم المطلوب وإتمام الاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح النونو، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن الوسطاء يبذلون جهودًا مكثفة لإزالة أي عقبات أمام تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن روح التفاؤل تسود أجواء المفاوضات بين الأطراف المشاركة.

وأشار المستشار الإعلامي إلى أن المفاوضات ركزت على آليات إنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، بالإضافة إلى ملف تبادل الأسرى بين الجانبين.

وكشف النونو عن أنه تم تبادل كشوفات الأسرى المطلوب الإفراج عنهم، وفقًا للمعايير والأعداد المتفق عليها مسبقًا، مؤكدًا أن المفاوضات غير المباشرة لا تزال مستمرة اليوم بمشاركة جميع الأطراف والوسطاء.

ويأتي هذا التطور في ظل المساعي الإقليمية والدولية المكثفة لإنهاء الحرب في غزة، وسط دور مصري بارز في تيسير المفاوضات واستضافة اللقاءات بمدينة شرم الشيخ.