العالم اليوم - الإمارات تمنح طلاب الجامعات وصولا مجانيا إلى Gemini المدفوع

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 12:24 مساءً - أعلنت حكومة دولة الإمارات عن تعاون استراتيجي مع شركة Google، تتيح لطلاب الجامعات في الدولة الوصول المجاني للنسخة المدفوعة من Gemini، أحد أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة من تطوير Google، وذلك في إطار جهود الدولة لبناء منظومة مواهب متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتمكين الطلاب من استخدام أحدث التقنيات بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي.

وأكد عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتبنى الاستثمار بالإنسان، وتزويد المواهب والمجتمع بأدوات الذكاء الاصطناعي كأولوية لتحقيق الريادة العالمية، من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي في تطوير المهارات، وبناء القدرات، ورفع الكفاءة، وتسريع وتيرة الابتكار في مختلف القطاعات.

وقال العلماء إن حكومة دولة الإمارات طورت رؤية مستقبلية واضحة محورها تمكين المجتمع بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، من خلال بناء وتطوير الشراكات العالمية والاستراتيجية، لتهيئة بيئة محفّزة على التعلم والريادة، بما يدعم جهود مضاعفة المستهدفات وتسريع الإنجاز، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمعات.

وأكد أنطوني نقاش، المدير العام التنفيذي لدى Google في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الإقبال الواسع من المجتمع في أنحاء دولة الإمارات على المواضيع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتعليم حيث توضح مؤشرات بحث Google ارتفاعًا بنسبة 110% في عمليات البحث عن مواضيع الذكاء الاصطناعي والدراسة في الدولة خلال الشهرين الماضيين مقارنةً بالعام الماضي.

وأشار أنطوني أن هذا الارتفاع الملحوظ يشير إلى زيادة اهتمام الطلاب والمعلمين في تجربة التقنيات الحديثة مؤكداً على أهمية هذا التعاون الاستراتيجي مع حكومة دولة الإمارات لتمكين جميع طلاب الجامعات في أنحاء الدولة من الاستفادة من أحدث النماذج والميزات على تطبيق Gemini، ودعم الإبداع في رحلتهم التعليمية.



الوصول لأكثر نماذج Google Gemini تقدماً

وبهدف تمكين الطلّاب من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في رحلتهم التعليمية، سيتمكن طلاب الجامعات في دولة الإمارات من الوصول إلى نموذج Gemini 2.5 Pro، أكثر النماذج تطورًا، واستخدامه لتوليد المحتوى والنصوص والصور ومقاطع الفيديو مع الصوت باستخدام Veo 3 وتوفير أساليب متقدمة لتعزيز البحث ودعم التقارير المتخصصة بمعلومات معمقة، بالإضافة إلى سعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت.

كما يشمل العرض المجاني إمكانية تنظيم أعمال الطلبة من خلال أداة NotebookLM مع توفير ملخصات صوتية ومرئية أكثر بخمسة أضعاف، وتبسيط المهام اليومية وتعزيز الكتابة.

يمكن لجميع طلاب الجامعات في الإمارات ممّن هم فوق سنّ 18 عام التسجيل قبل 9 ديسمبر من هذا العام، عبر إدخال بيانات الجامعة والبريد الإلكتروني الشخصي، للحصول على الاشتراك المجاني لمدة سنة كاملة ابتداءً من تاريخ التسجيل.