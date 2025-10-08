روسيا تعلن اعتراض 184 مسيرة أطلقتها أوكرانيا

موسكو ـ ا.ف.ب: أعلنت روسيا أنها اعترضت خلال الليلة قبل الماضية 184 مسيّرة أوكرانية، فيما تواصل كييف ضرب الأراضي الروسية بالمسيرات لليوم الثاني على التوالي في واحدة من أشد الهجمات منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ثلاثة أعوام.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 62 طائرة مسيّرة فوق منطقة كورسك و31 فوق منطقة بيلغورود المحاذيتين للحدود مع أوكرانيا.
يأتي ذلك غداة إعلان الوزارة اعتراض 250 مسيّرة أطلقتها كييف.
