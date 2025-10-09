نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مفاوضات شرم الشيخ.. ترامب يعلن موعد الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين ويؤكد انتهاء الحرب في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تطور تاريخي وصفه المراقبون بأنه نقطة تحول كبرى في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق سلام شامل خلال مفاوضات شرم الشيخ، مؤكدًا أن المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمن انسحابًا جزئيًا للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة وإفراج حماس عن جميع الرهائن المتبقين خلال الأيام المقبلة.

ترامب: “اتفاق السلام في شرم الشيخ يوم عظيم لإسرائيل والعالم”

قال الرئيس ترامب، في منشور على منصة “تروث سوشيال”، إنه فخور بالإعلان عن المرحلة الأولى من خطة السلام، موضحًا أن إطلاق سراح الرهائن سيتم قريبًا جدًا، وأن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه تمهيدًا لتحقيق سلام قوي ودائم بين الجانبين.

وأضاف: “إنه يوم عظيم لإسرائيل والعالم بأسره، ونحن نخطو خطوة تاريخية نحو مستقبل أكثر استقرارًا في الشرق الأوسط.”

وأشار ترامب إلى أنه من المرجح أن يزور إسرائيل خلال الأيام المقبلة لتأكيد التزام بلاده الكامل بتنفيذ بنود الاتفاق وضمان استمراره. ويأتي هذا الاتفاق بعد عامين من الحرب المدمرة التي اندلعت في أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني، وتسببت في دمار واسع النطاق في قطاع غزة.

تفاصيل الاتفاق وموعد الإفراج عن الرهائن

ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن الرهائن الإسرائيليين سيُفرج عنهم خلال 72 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية على الصفقة، ومن المتوقع أن يتم ذلك بحلول يوم الإثنين المقبل.

كما أكد ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” أن جميع الرهائن البالغ عددهم 48 شخصًا – منهم 20 على قيد الحياة و28 متوفين – سيعودون إلى بلادهم قريبًا جدًا. وأوضح أن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح 250 أسيرًا فلسطينيًا محكومين بالمؤبد، إلى جانب 1700 معتقل فلسطيني احتجزهم الجيش الإسرائيلي في غزة منذ السابع من أكتوبر.

حماس تشكر الوسطاء وتؤكد انتهاء الحرب

وفي بيان رسمي، أعلنت حركة حماس انتهاء الحرب في غزة، وقدمت شكرها للرئيس ترامب والدول الوسيطة، وعلى رأسها مصر وقطر وتركيا، مؤكدة أن الاتفاق يشكل نهاية مرحلة دامية وبداية جديدة لتحقيق الاستقرار.

وجاء في البيان: “ندعو الرئيس ترامب والدول الضامنة وجميع الأطراف العربية والإسلامية والدولية إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق كاملة، ومنع أي مماطلة أو تهرب من التعهدات التي تم التوافق عليها.”

نتنياهو: “اتفاق يعيد أبناء إسرائيل إلى بيوتهم”

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هذا الاتفاق يمثل “يومًا عظيمًا لإسرائيل”، مؤكدًا أن حكومته ستجتمع الخميس للموافقة النهائية على الصفقة التي تضمن إعادة جميع الرهائن إلى الديار وإنهاء العمليات العسكرية في القطاع.

دور مصر في إنجاح مفاوضات شرم الشيخ

جرت المفاوضات النهائية في مدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة وفود من الولايات المتحدة، إسرائيل، وحركة حماس، إلى جانب وسطاء من قطر ومصر وتركيا، حيث تم التوصل إلى اتفاق نهائي يستند إلى خطة النقاط العشرين التي كان ترامب قد أعلن عنها الأسبوع الماضي.

وتولى كل من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف تمثيل الإدارة الأمريكية في المفاوضات، فيما أكد الجانب المصري أن القاهرة تواصل جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان التنفيذ المتبادل لجميع بنود الاتفاق.

ملفات لم تُحسم بعد

ورغم التوصل إلى الاتفاق، إلا أن هناك قضايا شائكة ما تزال بحاجة إلى مفاوضات إضافية، أبرزها آلية نزع سلاح حركة حماس وهيكل الحكم المستقبلي في قطاع غزة، وهي ملفات من المقرر مناقشتها خلال المرحلة الثانية من خطة السلام بإشراف أمريكي ومصري مباشر.