نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أردوغان يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ويؤكد التزام بلاده بدعم السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاتفاق التاريخي لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس، مؤكدًا أن تركيا ستواصل متابعة تنفيذ بنود الاتفاق عن كثب وستظل ملتزمة بالمساهمة في جهود تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

أردوغان يشكر ترامب ومصر وقطر على جهودهم في إنهاء الحرب

وفي بيان رسمي نقلته قناة “تي آر تي وورلد” التركية اليوم الخميس، أعرب الرئيس أردوغان عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبدائه الإرادة السياسية الحاسمة التي ساعدت في دفع إسرائيل إلى الموافقة على وقف إطلاق النار بعد حرب دامت قرابة عامين في قطاع غزة.



كما وجه أردوغان الشكر لكل من قطر ومصر على دورهما الفاعل وجهودهما الحثيثة التي أسهمت في تيسير المفاوضات والتوصل إلى هذا الاتفاق الذي طال انتظاره.

وأكد الرئيس التركي أن أنقرة ستبقى على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لضمان التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، مشددًا على أن بلاده لن تدخر جهدًا في دعم أي مبادرة من شأنها تحقيق الاستقرار الدائم في غزة والمنطقة بأسرها.

تأكيد على موقف تركيا الثابت من القضية الفلسطينية

وجدد أردوغان موقف بلاده الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن هذا هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.

وأضاف أن تركيا تتضامن بشكل كامل مع الشعب الفلسطيني الذي عانى على مدى العامين الماضيين من الخسائر الفادحة والدمار الواسع نتيجة الحرب التي شنتها إسرائيل في أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني.

اتفاق وقف إطلاق النار.. خطوة أولى نحو إنهاء الحرب في غزة

وكانت كل من إسرائيل وحركة حماس قد أعلنتا موافقتهما على اتفاق وقف إطلاق النار الذي يمثل المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ويقضي الاتفاق بوقف شامل للأعمال القتالية، وبدء إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، إلى جانب الإفراج المتبادل عن الأسرى والرهائن تمهيدًا لمحادثات لاحقة حول الحل السياسي الدائم.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن تركيا ستشارك ضمن مجموعة الدول الضامنة للاتفاق إلى جانب مصر وقطر والولايات المتحدة، بما يعزز فرص استمراره ويضمن تطبيق بنوده وفق المعايير الدولية.