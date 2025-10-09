نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- حركة فتح ترحب باتفاق وقف الحرب على غزة وتؤكد دعمها لموقف الرئيس محمود عباس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة، والذي يتضمن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل بارقة أمل جديدة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بعد عامين من العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

فتح: الاتفاق انتصار للإرادة الفلسطينية وصمود الشعب

وأكدت الحركة في بيان رسمي صدر اليوم الخميس تأييدها الكامل لموقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي دعا منذ اليوم الأول للحرب إلى وقف فوري للعدوان، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لإنقاذ المدنيين من المجاعة، والإفراج عن الأسرى والرهائن، ووضع آليات دولية لحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات الإسرائيلية.

وشدد البيان على ضرورة أن يقود هذا الاتفاق إلى انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوحيد الأرض والمؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين.

إشادة بالوسطاء ودعوة لاستكمال الجهود

وثمنت حركة “فتح” الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء الدوليون، وفي مقدمتهم مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، معتبرة أن الدبلوماسية العربية والدولية نجحت في وقف نزيف الدم الفلسطيني الذي استمر لعامين وأسفر عن استشهاد أكثر من 67 ألف مواطن وإصابة نحو 170 ألفًا آخرين، فضلًا عن الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية في القطاع.

التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني

وأعربت الحركة عن فخرها بصمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان، مشيدة بثباته في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس رغم الظروف الإنسانية القاسية.

وأكدت “فتح” في ختام بيانها أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا على أرضه، متمسكًا بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وسيواصل نضاله من أجل الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.