نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكتب نتنياهو: بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة الليلة بعد مصادقة الحكومة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ رسميًا الليلة، وذلك بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا برعاية مصرية.

وأوضح المكتب، في تصريحات لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن تنفيذ الاتفاق سيكون فور موافقة مجلس الوزراء خلال الاجتماع المقرر عقده في الساعة السادسة مساءً، مشيرًا إلى أن الاتفاق يمثل خطوة أساسية في إطار المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار التي تمت بلورتها في مدينة شرم الشيخ المصرية ظهر اليوم.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أفادت عدة وكالات إخبارية عبرية بأن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ مبدئيًا عقب توقيع الاتفاق، وسط ترقب دولي كبير لبدء تطبيق بنوده الإنسانية والأمنية، والتي تشمل انسحابًا تدريجيًا للجيش الإسرائيلي من مناطق داخل قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى من الجانبين خلال الأيام المقبلة.

وتُعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية الخطوة الأخيرة قبل بدء التنفيذ الكامل للاتفاق، الذي حظي بدعم دولي واسع، وسط ترحيب مصري وأمريكي وقطري باعتباره بداية فعلية نحو تثبيت الهدوء وتهيئة الأجواء لمرحلة إعادة الإعمار في القطاع.