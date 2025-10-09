نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تحركات مصرية مكثفة لضمان تنفيذ اتفاق وقف النار.. والرئيس السيسي يشيد بدور واشنطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل - تحركات مصرية مكثفة لضمان تنفيذ اتفاق وقف النار

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، كلًا من ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، موفدي الرئيس ترامب المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، والسفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة.

ويأتي هذا اللقاء في ظل تطورات مهمة على الساحة الإقليمية، مع اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب في قطاع غزة، وبدء مرحلة جديدة من الجهود الدولية لضمان التهدئة واستعادة الاستقرار في المنطقة.

السيسي يرحّب باتفاق وقف الحرب في غزة

صرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي استهل اللقاء بالإعراب عن ترحيبه باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وبالجهود الحثيثة التي بذلها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في هذا الملف، مشيرًا إلى تطلعه للاحتفال بتوقيع الاتفاق في أقرب وقت ممكن.

وأكد الرئيس أن وقف إطلاق النار يشكل خطوة أساسية نحو استعادة الأمن وفتح الطريق أمام عملية سياسية شاملة.

تقدير أمريكي لدور القاهرة المحوري

من جانبهم، أعرب المبعوثان الأمريكيان عن تقديرهما العميق للجهود الكبيرة التي بذلتها مصر وأجهزتها المعنية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أكدا أن الرئيس ترامب يقدّر الدور المحوري الذي يقوم به الرئيس السيسي ليس فقط في حل أزمة غزة، بل في دعم الاستقرار في المنطقة بأكملها، وأشارا إلى متانة واستراتيجية العلاقات المصرية – الأمريكية.

مصر تؤكد التزامها بخطة ترامب للسلام

أكد الرئيس السيسي خلال اللقاء تطلع مصر إلى استمرار التعاون مع الولايات المتحدة لتنفيذ الاتفاق القائم على خطة الرئيس ترامب، مشددًا على أن الشراكة بين البلدين في مسار السلام بالشرق الأوسط ممتدة منذ السبعينيات.

كما شدد الرئيس على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري دون انتظار توقيع الاتفاق، من أجل تجنيب المدنيين مزيدًا من المعاناة الإنسانية.

إشادة بالوساطة الدولية ودعم الجهود المصرية

أشاد الرئيس بالدور الذي قام به الجانب الأمريكي، والوسيط القطري، والجانب التركي في دعم جهود الوساطة المصرية في مفاوضات شرم الشيخ.

وأكد أن وقف الحرب وتحقيق السلام في غزة هو مطلب تتلاقى عليه إرادات دول المنطقة والعالم، مشددًا على التزام مصر بالعمل مع جميع الأطراف المعنية لتنفيذ بنود الاتفاق بإخلاص ومسؤولية، بما في ذلك:

وقف إطلاق النار

إدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية.

إطلاق سراح الرهائن والأسرى.

رسائل دعم متبادل بين القاهرة وواشنطن

أكد ويتكوف وكوشنر مجددًا تقدير الولايات المتحدة للدور المصري في إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار.

وفي المقابل، شدد الرئيس السيسي على تقدير مصر لجهود الرئيس ترامب في إنهاء النزاعات، معربًا عن تطلعه لاستقباله في القاهرة ليشهد توقيع الاتفاق التاريخي في احتفالية تليق بأهمية الحدث.