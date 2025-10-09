نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يطالب بوقف فوري للحرب في غزة دون انتظار توقيع الاتفاق.. ويؤكد دعم مصر لجهود ترامب من أجل سلام دائم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استقبال رفيع لمبعوثي الرئيس ترامب في قصر الاتحادية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، كلًا من ستيفن ويتكوف المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط، وجاريد كوشنير كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، موفدي الرئيس دونالد ترامب المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
جاء اللقاء بحضور اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، والسفيرة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.