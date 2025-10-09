نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل إذاعة الجيش الإسرائيلي: جثمانا يحيى ومحمد السنوار لن يُسلَّما ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن جثمان القيادي يحيى السنوار لن يكون جزءًا من صفقة التبادل أو البنود التنفيذية الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي جرى التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية ودعم أمريكي.

يأتي ما سبق بالتزامن مع إعلان واشنطن عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، والتي تشمل الإفراج المتبادل عن الرهائن والمحتجزين وانسحاب القوات الإسرائيلية من بعض مناطق القطاع، تمهيدًا لبدء ترتيبات إعادة الإعمار وفتح المعابر الإنسانية.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن الرهائن المحتجزين في غزة سيُفرج عنهم يوم الإثنين المقبل على الأرجح، واصفًا الاتفاق بأنه “خطوة تاريخية نحو سلام دائم في الشرق الأوسط”. وأوضح أن بلاده ستكون جزءًا من جهود حفظ السلام والإعمار في غزة بالتعاون مع مصر وقطر وتركيا، مشيرًا إلى أن الاتفاق “يخدم مصالح العالمين العربي والإسلامي وإسرائيل على حد سواء”. فيما تواصل القاهرة تحركاتها لضمان تنفيذ بنود الهدنة بشكل كامل، وسط متابعة دولية دقيقة لمخرجات المرحلة الأولى من الاتفاق.