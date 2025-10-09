نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان إيراني حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الخارجية الإيرانية اليوم الخميس بيانا حول اتفاق مبدئي يقضي بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين في قطاع غزة وإنهاء الحرب.

وجاء في البيان: "تُذكّر وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استنادا إلى ما ورد في بيانها الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2025 حول ضرورة وضع حد للإبادة الجماعية في غزة، بأنها لطالما دعمت كل إجراء أو مبادرة تؤدي إلى:

وقف الحرب والإبادة الجماعية.

انسحاب القوات العسكرية المحتلة.

دخول المساعدات الإنسانية.

إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

تحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

وأضافت الوزارة: "تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبارها من الداعمين للمقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني في سعيه لنيل الحق في تقرير المصير، أنها خلال العامين الماضيين، قد سخّرت كافة إمكاناتها الدبلوماسية، ولا سيما على مستوى المنطقة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، من أجل الضغط على الكيان الصهيوني وداعميه لوقف الإبادة الجماعية وانسحاب الاحتلال من غزة".

وتابع البيان: "كما تُحيي وزارة الخارجية ذكرى شهداء المقاومة العظام، وتشدد على مسؤولية المجتمع الدولي في منع انتهاكات الكيان المحتل، داعية جميع الأطراف إلى اليقظة والحذر من خداع الكيان الصهيوني ونقضه للعهود".

وأكدت الخارجية الإيرانية مرة أخرى أن "وقف الجرائم والإبادة الجماعية في غزة لا يعفي الحكومات والمؤسسات الدولية المختصة من مسؤوليتها القانونية، والإنسانية، والأخلاقية المشتركة، والمتمثلة في تحقيق العدالة من خلال محاكمة ومحاسبة من أمر ونفذ جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، بهدف إنهاء عقودٍ من الإفلات من العقاب للكيان الصهيوني".

وكانت حركة حماس قد أعلنت أمس التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، ويشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

في حين أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ فقط بعد مصادقة الحكومة عليه.