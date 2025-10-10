العالم اليوم - في إطار اتفاق غزة.. "تبديل سجناء" لصالح حماس

انتم الان تتابعون خبر في إطار اتفاق غزة.. "تبديل سجناء" لصالح حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 أكتوبر 2025 02:16 مساءً - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه سيتم الإفراج عن 11 سجينا من حركة حماس بدلا من 11 سجينا تابعين لحركة فتح في إطار اتفاق غزة، مضيفة أنه حدث تغيير "في اللحظة الأخيرة" في الأشخاص الذين سيتم إطلاق سراحهم.

ومن المتوقع أن تفرج حماس عن الـ20 رهينة الإسرائيليين الأحياء دفعة واحدة، بعد 72 ساعة من بدء وقف إطلاق النار.

وستفرج إسرائيل عن 250 فلسطينيا يقضون أحكاما طويلة في سجونها، بالإضافة إلى 1700 آخرين اعتقلوا منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بدأ ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.