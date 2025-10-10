العالم اليوم - خلال زيارة "تاريخية".. الشيباني يوجه رسالة من لبنان

انتم الان تتابعون خبر خلال زيارة "تاريخية".. الشيباني يوجه رسالة من لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 أكتوبر 2025 02:16 مساءً - أجرى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الجمعة، زيارة "تاريخية" إلى لبنان، حيث التقى بنظيره اللبناني يوسف رجي، قبل أن يلتقي بالرئيس جوزيف عون في قصر بعبدا.

وهذه الزيارة هي الأولى لمسؤول سوري رسمي بعد سقوط النظام السابق في سوريا.



وبعد لقائه برجي، قال الشيباني إن "هذه زيارة تاريخية إلى بيروت"، مضيفا "نحترم لبنان وسيادته ونريد أن نتجاوز مع لبنان كل العقبات".

وتابع: "هناك فرصة تاريخية وسياسية واقتصادية لنقل العلاقة من العلاقة الأمنية المتوترة إلى علاقة سوية".

كما أكد وزير الخارجية اللبناني أن "هذه زيارة تاريخية وصفحة جديدة بين لبنان وسوريا بعد سقوط النظام السوري الذي عانى منه الشعبين السوري واللبناني".

وأوضح: "اتفقت مع نظيري السوري على إقامة لجان لمعالجة كل الأمور العالقة.. هناك التزام من الإدارة الجديدة في الشام لعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وكشف: "أبشر اللبنانيين بأني تبلغت ‏كوزارة الخارجية اللبنانية عبر السفارة السورية في بيروت قرار تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري على أمل أن نلغيه بالكامل لأن العلاقات اللبنانية السورية ستكون علاقة صحية ليس كما كانت في السابق".

ومن قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس جوزيف عون، أبرز وزير الخارجية السوري: "وضعنا كل المواضيع على طاولة النقاش ونريد تجاوز الماضي. هناك ملفات قد تهمّ الجانب السوري بشكل أكبر وملفات قد تهم لبنان بشكل أكبر".

وأكمل: "سوريا تعيش مرحلة من التعافي وإعادة الإعمار وهذه المرحلة يجب أن تنعكس إيجابا على لبنان".

وكشف الشيباني أنه تم توجيه دعوة إلى الرئيس جوزيف عون لزيارة سوريا.

وعقب ذلك، التقى وزير الخارجية السوري رئيس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي.