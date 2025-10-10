العالم اليوم - لماذا فشل ترامب في الحصول على جائزة نوبل السلام؟

انتم الان تتابعون خبر لماذا فشل ترامب في الحصول على جائزة نوبل السلام؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 أكتوبر 2025 02:16 مساءً - خيبت لجنة نوبل النرويجية أمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحرمته من جائزة نوبل للسلام لعام 2025، رغم ضغوطه، ومزاعمه بأنه أخمد نيران 8 حروب، وكان آخرها حرب غزة، بعد توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والافراج عن الرهائن.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، الجمعة، أن سبب خسارة ترامب كان مسألة توقيت، فاللجنة النرويجية المسؤولة عن تسليم الجائزة لم تتجاهل ترامب عمدا، وإنما اتخذت قرارها يوم الإثنين، أي قبل يومين من الإعلان عن اتفاق السلام بين حماس وإسرائيل.

وأعلنت اللجنة، الجمعة، منحت جائزة نوبل للسلام لعام 2025 لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، وعزت ذلك إلى "فضلها في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا ونضالها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي من الديكتاتورية إلى الديمقراطية".

وقال مصدر مقرب من ترامب، إن فوزه بالجائزة كان ليكون "مفاجأة"، مضيفا أن احتمال فوز ترامب سيكون أقوى العام المقبل.

وأشار بعض منتقدي ترامب إلى أن تصرفاته المثيرة للجدل، مثل قصفه منشآت نووية إيرانية في يونيو الماضي، وحديثه عن شراء جزيرة غرينلاند من الدنمارك، إلى جانب اقتراحه تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، كانت من بين أسباب عدم اختياره كصانع للسلام هذه السنة.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، ضغط ترامب على اللجنة النرويجية لإعطائه الجائزة، وزعم مرارا أنه أنهى 8 حروب خلال 8 أشهر.

وقال ترامب، الشهر الماضي، أمام الوفود الحاضرة في الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة:"الجميع يقول إنني يجب أن أحصل على جائزة نوبل للسلام".

كما صرح الشهر الماضي، بأن حرمانه من هذه الجائزة سيكون "إهانة كبيرة" لأمريكا.

وقال بعض حلفاء ترامب، إنه يستحق الجائزة نظير دوره في إحلال السلام في نزاعات عالمية طويلة الأمد، مثل الصراع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، وكمبوديا وتايلاند، والهند وباكستان، وصربيا وكوسوفو، ومصر وإثيوبيا، وأذربيجان وأرمينيا.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن النرويج قلقة بشأن التدابير التي من المحتمل أن تتخذها الإدارة الأمريكية في حال منح الجائزة لشخص آخر غير ترامب.

وأوضحت الوكالة، أن رد الفعل الأميركي يمكن أن يكون على شكل زيادة في الرسوم الجمركية على السلع النرويجية، أو فرض قيود على صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغ قيمته تريليوني دولار.

ولحد الآن لم يصدر أي تعليق من ترامب بعد منح الجائزة للمعارضة الفنزويلية ماريا كورينا متشادو.