عاجل- 60 أسيرًا فقط من حماس ضمن قائمة الإفراج عن 195 أسيرًا فلسطينيًا

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن 60 أسيرًا فقط من حركة حماس هم من بين 195 أسيرًا فلسطينيًا سيتم الإفراج عنهم، وذلك وفقًا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل اليوم السبت.

الإفراج في إطار صفقة شاملة للأسرى

وأوضحت المصادر أن عملية الإفراج تأتي ضمن الترتيبات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وسط متابعة أمنية مشددة من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية، خاصة جهاز الشاباك، الذي سبق وأن اعترض على عدد من الأسماء الواردة في قوائم الإفراج.