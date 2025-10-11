نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الدفاع المدني في غزة: 9500 مواطن ما زالوا في عداد المفقودين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم السبت، أن 9500 مواطن ما زالوا في عداد المفقودين، رغم مرور 735 يومًا على بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكدت فرق الإنقاذ أن أعمال البحث والانتشال لا تزال مستمرة تحت ركام آلاف المباني المدمرة، وسط نقص حاد في المعدات والوقود الذي يعوق جهودها الإنسانية.

أرقام كارثية لضحايا العدوان

ووفقًا للتقرير، فقد أسفرت الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر 2023 عن استشهاد أكثر من 67 ألف مواطن وإصابة ما يقرب من 170 ألفًا آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب كارثة إنسانية غير مسبوقة يعيشها سكان القطاع.

كما أشار التقرير إلى أن المجاعة المتصاعدة في غزة أودت بحياة 460 مواطنًا، بينهم 154 طفلًا، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الكامل.

دعوات دولية للتدخل

وناشدت المؤسسات الإنسانية في غزة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بضرورة التحرك العاجل لوقف الجرائم المتواصلة، وتقديم الدعم العاجل لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، إضافة إلى الكشف مصير المفقودين الذين لا يزال مصيرهم مجهولًا حتى اليوم.