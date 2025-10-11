نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ طبيب ترامب: قلب الرئيس حالته كشخص يصغره بـ14 عاما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدكتور شون باربابيلا، أن الرئيس يتمتع بصحة ممتازة عقب خضوعه لفحص طبي نصف سنوي في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني بولاية ماريلاند، أمس الجمعة.

وأوضح الطبيب أن الفحص شمل مجموعة من الاختبارات الوقائية والفحوصات الروتينية، إلى جانب حصول الرئيس على لقاح الإنفلونزا وجرعة معززة من لقاح كوفيد-19، استعدادًا لسفره الدولي المرتقب.

استعداد لرحلات دولية تشمل مصر وإسرائيل

وذكر باربابيلا في مذكرة رسمية أن الفحوصات تأتي ضمن التحضيرات لـ “رحلات الرئيس الدولية القادمة”، مشيرًا إلى أن ترامب سيزور مصر وإسرائيل مطلع الأسبوع المقبل في إطار تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام بين إسرائيل وحماس، الذي تم التوصل إليه بعد عامين من النزاع بين الطرفين.

الطبيب: الرئيس في حالة بدنية ممتازة

وأضاف الطبيب أن ترامب يواصل الحفاظ على صحة عامة ممتازة، ويستمر في أداء جدول أعماله اليومي المكثف دون أي قيود، مؤكدًا أن أداءه في القلب والرئتين والجهاز العصبي والجسدي “قوي ومستقر”.

من جانبها، وصفت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، الفحص الطبي بأنه “فحص سنوي روتيني”، مشيرة إلى أن آخر فحص للرئيس كان في أبريل الماضي، حيث أكد التقرير حينها أن ترامب “في كامل لياقته للخدمة”.

جدل سابق حول حالة صحية طفيفة

يُذكر أن ترامب خضع لفحص طبي آخر في يوليو الماضي، كشف خلاله الطبيب عن إصابته بـ قصور وريدي مزمن، وهي حالة “حميدة وشائعة” بين من تجاوزوا السبعين عامًا، وهو ما أثار حينها بعض الجدل الإعلامي.

تفسير ظهور كدمات على يد ترامب

وفيما يتعلق بالكدمات التي تظهر بين الحين والآخر على يد الرئيس اليمنى، أوضح الدكتور باربابيلا أن السبب يعود إلى “المصافحة المتكررة” واستخدام الأسبرين، ما يزيد من احتمالية ظهور الكدمات، مؤكدًا أن الأمر لا يدعو للقلق.

ترامب يواصل نشاطه رغم كبر سنه

ويُعد دونالد ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، من أكبر الرؤساء سنًا في تاريخ الولايات المتحدة، لكنه – وفقًا لتقارير طبية متكررة – يحافظ على نشاطه اليومي ويواصل ممارسة مهامه دون تأثر بعامل العمر أو الحالات الصحية البسيطة.