السودان: ثمانية قتلى بقصف لـ«الدعم السريع» على مستشفى فـي الفاشر

الخرطوم ـ ا.ف.ب: قتل ثمانية أشخاص على الأقل بقصف لقوات الدعم السريع على مستشفى في مدينة الفاشر في إقليم دارفور بغرب السودان، بحسب ما أفاد مصدر طبي أمس.
وقال المصدر «أصيب قسم النساء والتوليد في مستشفى الفاشر بقصف مسيرة أطلقها الدعم السريع، وأدى ذلك لسقوط ثمانية قتلى وسبعة أصيبوا» بجروح، مشيرًا الى أن الضربة أدت الى «تضرر المباني والمعدات».
وتعرضت العديد من المنشآت الطبية والصحية للقصف منذ اندلاع الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023.
ومستشفى الفاشر هي من المؤسسات الصحية القليلة التي لا تزال تعمل في ولاية شمال دارفور.
وتحاصر قوات الدعم السريع منذ أكثر من عام مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دافور.
وتتعرّض المدينة لهجمات مكثفة في الأشهر الأخيرة، لا سيما مخيمات النازحين التي كانت تضم مئات الآلاف من الفارين من مناطق الحرب.
