قرصنة «إسرائيلية» جديدة فـي المتوسط

القدس المحتلة ـ دوت الخليج : نفذت بحرية الاحتلال «الإسرائيلي» قرصنة جديدة في البحر المتوسط حيث إنها سيطرت صباح أمس على سفن الأسطول التركي المتجه إلى غزة. وأعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، فجر أمس، أن ثلاث سفن تابعة لأسطول الحرية تعرضت لهجوم من قبل بحرية الاحتلال «الإسرائيلي» أثناء إبحارها في المياه الدولية، على بعد نحو 120 ميلًا بحريًّا من سواحل غزة. وبحسب وزارة الخارجية «الإسرائيلية» «تم نقل السفن والركاب إلى ميناء «إسرائيلي». جميع الركاب سالمون وبصحة جيدة، وسيتم ترحيلهم على الفور».

