شهداء وجرحى فـي تواصل العدوان على غزة .. وجهود دولية لدعم مفاوضات شرم الشيخ

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصل الاحتلال «الإسرائيلي» عدوانه على مختلف مناطق قطاع غزة، مخلفًا أعدادًا من الشهداء والجرحى، فيما تلقت المفاوضات في مدينة شرم الشيخ المصرية والرامية لوقف حرب الإبادة «الإسرائيلية» دعمًا من جهود دولية.

وشن جيش الاحتلال ٢٣٠ غارة منذ مطلع الأسبوع، خلفت ١١٨ شهيدًا ـ حتى إعداد الخبر ـ رغم دعوات وقف القصف التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بينهم ٧٢ في مدينة غزة وحدها.

وما زال جيش الاحتلال يمنع إمدادات الطعام عن مدينة غزة التي بدأت الأسعار ترتفع بها وسط نقص شديد في الخضراوات والدقيق.

وارتقى سبعة شهداء في حي الصبرة جنوب المدينة، حيث يكثف جيش الاحتلال من قصفه.

ودفع جيش الاحتلال فجر أمس بعربات مفخخة إلى الحي وقام بتفجيرها ما خلف دمارًا واسعًا.

وانفجرت عبوات ناسفة أسقطتها طائرات مسيرة «إسرائيلية» «كواد كوبتر» على أسطح المنازل في محيط منطقة كاظم بحي الرمال غرب مدينة غزة.

وأطلقت الزوارق الحربية «الإسرائيلية» قذائفها غرب مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال محيط مركز أشواق في عمر المختار شرق مدينة غزة.

وأطلقت طائرات مسيّرة «كواد كوبتر» النار باتجاه منازل الفلسطينيين في منطقة المحطة بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة. وجددت دبابات الاحتلال القصف المدفعي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

سياسيًّا، دخلت المفاوضات في مصر لإطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب في غزة، والتي تُجرى بناءً على خطة ترامب، يومها الثالث صباح أمس. وانضم إلى محادثات شرم الشيخ مبعوثًا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر، إلى جانب وزير الشؤون الاستراتيجية «الإسرائيلي»رون ديرمر، ورئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني، ورئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن. يُشير انضمام كبار المسؤولين إلى المحادثات إلى تنامي الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة. وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن «المرحلة الأولى تهدف إلى معالجة مسألة إطلاق سراح الأسرى الاسرائيليين والفلسطينيين وإعادة انتشار قوات الاحتلال». وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن الاتفاق على تفاصيل كثيرة في خطة ترامب ضروري، لكنه أعرب عن التزامه الكامل بالمضي قدمًا فيها.