نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات بدخول نحو 400 شاحنة مساعدات إلى غزة اليوم لأول مرة منذ مارس الماضي من بينها شاحنات وقود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، بتوقعات بدخول نحو 400 شاحنة مساعدات إلى غزة اليوم لأول مرة منذ مارس الماضي من بينها شاحنات وقود.

وكانت حركة حماس، أعلنت التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، ويشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

وفد شهدت شرم الشيخ، مفاوضات مكثفة حول المقترح الأمريكي، حيث أشادت الحركة في بيانها بجهود الوساطة التي قادتها قطر ومصر وتركيا، كما أثنت على جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الساعية إلى وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة".