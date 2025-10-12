نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وصول 200 جندي أمريكي إلى إسرائيل لإنشاء مركز تنسيق لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية أن نحو 200 جندي أمريكي وصلوا إلى إسرائيل لإقامة مركز تنسيق مشترك للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ الأسبوع الماضي. وأكدت الشبكة أن القوات الأمريكية لن تدخل إلى قطاع غزة.

مهمة القوات الأمريكية ومجالات تخصصها

ووفقًا لمسؤولين أمريكيين، فإن القوات التي أُرسلت تضم خبراء في النقل والتخطيط واللوجستيات والأمن والهندسة، ومن المقرر أن تعمل هذه القوات بالتعاون مع ممثلين من دول شريكة، والقطاع الخاص، ومنظمات غير حكومية، لتنسيق الجهود الخاصة بالمساعدات الإنسانية والأمنية.

مركز تنسيق دولي للمساعدات الإنسانية

وأوضحت الشبكة أن مركز التنسيق يُعد خطوة أولى من نوعها لتنفيذ بنود اتفاق السلام، والذي يتطلب تنسيقًا واسعًا بين الأطراف المختلفة بشأن المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية، لضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة.

التحضيرات لقمة شرم الشيخ للسلام

وفي السياق ذاته، يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة إسرائيل قريبًا، حيث سيلقي خطابًا أمام الكنيست الإسرائيلي قبل أن يتوجه إلى شرم الشيخ ليترأس قمة شرم الشيخ للسلام إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يشارك في القمة عدد من قادة العالم، بينهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وآخرون.

أهداف القمة: إنهاء الحرب وتعزيز الاستقرار الإقليمي

تهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن الإقليمي، في إطار رؤية الرئيس ترامب لتحقيق السلام العالمي، وسعيه إلى إيقاف النزاعات الدولية وتخفيف التوترات في المنطقة.